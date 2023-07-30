Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı - Son Dakika
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Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı

30.07.2023 01:11

Kırıkkale'de bir trafik polisi, çöp poşetine atılmış Türk bayrağını alarak ekip aracına bıraktı. Polis memuru Altun, çöp poşetinden aldığı Türk bayrağını duyarlı bir şekilde ekip aracına yerleştirdi.

Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir trafik polisi, çöp poşetine atılmış Türk bayrağını alarak ekip aracına bıraktı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli bir trafik polisi Özcan Altun, Zafer Caddesi'nde ters yönden gelen araca işlem yapmak istediği sırada kaldırım üzerinde bulunan çöp poşetinin içinde Türk bayrağının olduğunu fark etti. Polis memuru Altun, çöp poşetinden aldığı Türk bayrağını ekip aracına bıraktı. Bir vatandaş ise polisin duyarlı davranışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı - Son Dakika
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