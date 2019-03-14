Trafik Polisinden Örnek Davranış
37 dakika önce
Eskişehir'de, bir trafik polisi örnek bir davranışa imza atarak görevli olduğu caddede karşıya geçmek için bekleyen yaşlı vatandaş için trafiği durdurup karşıdan karşıya geçirdi.
Eskişehir'de, bir trafik polisi örnek bir davranışa imza atarak görevli olduğu caddede karşıya geçmek için bekleyen yaşlı vatandaş için trafiği durdurup karşıdan karşıya geçirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan bir trafik polisi örnek bir davranışa imza attı. Arifiye Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesinde görevli olan polis, cadde üzerinde uygulama yaptığı esnada karşıdan karşıya geçmek üzere gelen yaşlı bir vatandaş durdu. Elindeki baston ile yürümekte zorlanan vatandaşı gören polis, trafiği durdurup yaşlı vatandaşın koluna girerek karşıya güvenli bir şekilde geçirdi.
Öte yandan yardım eli uzatan polise kayıtsız kalmayan yaşlı vatandaş, kendisiyle ilgilenen trafik polisine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10 Kaynak: İHA
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