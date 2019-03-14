Son Dakika Haberleri: Trafik Polisinden Örnek Davranış

Trafik Polisinden Örnek Davranış

37 dakika önce

Eskişehir'de, bir trafik polisi örnek bir davranışa imza atarak görevli olduğu caddede karşıya geçmek için bekleyen yaşlı vatandaş için trafiği durdurup karşıdan karşıya geçirdi.

Trafik Polisinden Örnek Davranış, System.String[]
Eskişehir'de, bir trafik polisi örnek bir davranışa imza atarak görevli olduğu caddede karşıya geçmek için bekleyen yaşlı vatandaş için trafiği durdurup karşıdan karşıya geçirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan bir trafik polisi örnek bir davranışa imza attı. Arifiye Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesinde görevli olan polis, cadde üzerinde uygulama yaptığı esnada karşıdan karşıya geçmek üzere gelen yaşlı bir vatandaş durdu. Elindeki baston ile yürümekte zorlanan vatandaşı gören polis, trafiği durdurup yaşlı vatandaşın koluna girerek karşıya güvenli bir şekilde geçirdi.

Öte yandan yardım eli uzatan polise kayıtsız kalmayan yaşlı vatandaş, kendisiyle ilgilenen trafik polisine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Eskişehir, Güncel
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