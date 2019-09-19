Trafik polisinden örnek davranış
27 dakika önce
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama trafik polisi yardımcı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama trafik polisi yardımcı oldu.
Onikişubat ilçesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşlı bir adam yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmek istedi. Elindeki bastonla yürümekte dahi zorlanan yaşlı adamın yardımına güzergahta bulunan bir trafik polisi yetişti. İsmi öğrenilemeyen trafik polisi, yaşlı adamın koluna girerek yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesini sağladı. - KAHRAMANMARAŞ
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