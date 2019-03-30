Trafik Polisinden Takdirlik Görev...itfaiye Aracının Geçmesi İçin Trafiği Durdurdu

Trafik polisinden takdirlik görev...İtfaiye aracının geçmesi için trafiği durdurduBURSA - Bursa'da yangın ihbarına yetişmeye çalışan itfaiye ve ambulans ekipleri için seferber olup trafiği durduran trafik polisi vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Trafik polisinden takdirlik görev...İtfaiye aracının geçmesi için trafiği durdurdu



BURSA - Bursa'da yangın ihbarına yetişmeye çalışan itfaiye ve ambulans ekipleri için seferber olup trafiği durduran trafik polisi vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Fomara Meydanı'nda görev yapan bir trafik polisi yangın ihbarına yetişmeye çalışan ve siren çalarak seyir halinde olan itfaiye ve ambulans ekipleri için seferber oldu. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta sağa sola koşturarak trafiği durduran trafik polisi vatandaş kamerasına takıldı. Polis memurunun yoğun çaba göstererek itfaiye ekiplerine yol açması ise büyük takdir topladı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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