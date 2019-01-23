Son Dakika Haberleri: Trafik Polisinden Yayalara Broşürlü Uyarı

Trafik Polisinden Yayalara Broşürlü Uyarı

38 dakika önce

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri ışık ihlali yapan yayaları, bastırdıkları el broşürleri ile daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trafik Polisinden Yayalara Broşürlü Uyarı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta trafik polisleri ışık ihlali yapan yayaları, bastırdıkları el broşürleri ile daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'ndaki ışıklı kavşaklarda yolun karşısına geçen vatandaşları hem uyardı, hem de kural ihlaline uymayan yayalara 108 lira cezai işlemin uygulanacağını bildirdi.

Trafikle alakalı toplumsal bilinç ve mücadelenin yapılması gerektiğini söyleyen Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, kural ihlali yapan yayalara da bundan sonra cezai işlemin uygulanacağını hatırlattı.

Gürbüz, "Hükümetimizin hazırladığı 100 günlük eylem planıyla kapsamında, trafikle alakalı yaya öncelikli trafik uygulaması var. Bu çalışmayla ilgili biz de yayalarımızı bilgilendirme amacıyla broşür dağıtıyoruz. Yayalarımız öncelikli ama sürücülerimizde yay geçitlerine yaklaştığı zaman süratlerini azami 30 kilometreye kadar indirmeleri gerekmektedir. Yayalarımız ışıklı işaret cihazlarına uymak zorundalar. Aksi takdirde kuralları ihlal etmiş olurlar. Bundan sonra kurallara uymayan yayalara 108 lira ceza uygulanacak. Trafik konusunda toplumsal bilinç ve mücadele gerekiyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Polis, Trabzon Bulvarı, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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