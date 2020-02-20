Trafik polisine otomobilin çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Trafik polisine otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

7 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde, uygulama yaptığı esnada otomobil çarpan trafik polisi ağır yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, uygulama yaptığı esnada otomobil çarpan trafik polisi ağır yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Erkan Temel (47), Denizli- Antalya kara yolu Sarıabat Mahallesi yakınlarındaki Tavas Makası mevkisinde, ekip arkadaşlarıyla birlikte yola trafik işaretlerini yerleştirerek uygulama başlattı.

Temel'e, Denizli'den Antalya istikametine giden Tuncay Çetin yönetimindeki 45 FP 881 plakalı kamyonetin evraklarını kontrol ettiği sırada, Oktay Yıldırım'ın kullandığı 20 U 0353 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bir süre sürüklenen ve ağır yaralanan Erkan Temel, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Yıldırım, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Trafik polisine otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Erkan Temel, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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