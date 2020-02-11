Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma - Son Dakika

Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma

6 saat önce

Balıkesir'de hatalı park konusunda trafik polisi ile tartışan ve tartışma esnasında 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma, System.String[]

Balıkesir'de hatalı park konusunda trafik polisi ile tartışan ve tartışma esnasında 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.


Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi'nde R.Ö. isimli kadın aracını ikinci sıraya park etti. Olayı gören trafik polisi genç kadını uyararak aracını kaldırmasını istedi. R.Ö. görevli trafik polisi ile tartışarak ona 'Seninle çok pis uğraşacağım' dedi. Genç kadının görevi başındaki polise bu sözleri söylemesi olay yargıya taşındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:19 Kaynak: İHA
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