Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma - Son Dakika

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Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma
6 saat önce
Balıkesir'de hatalı park konusunda trafik polisi ile tartışan ve tartışma esnasında 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:19 Kaynak: İHA
Balıkesir'de hatalı park konusunda trafik polisi ile tartışan ve tartışma esnasında 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi'nde R.Ö. isimli kadın aracını ikinci sıraya park etti. Olayı gören trafik polisi genç kadını uyararak aracını kaldırmasını istedi. R.Ö. görevli trafik polisi ile tartışarak ona 'Seninle çok pis uğraşacağım' dedi. Genç kadının görevi başındaki polise bu sözleri söylemesi olay yargıya taşındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR
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