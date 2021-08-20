Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı - Son Dakika

Adana'da daha önce birçok suçtan kaydı bulunan uyanık sürücü polisin dikkatinden kaçamadı.Motosikletinin plakasını cerrahi maskeyle kapatan sürücü bir de üstüne trafik polisini kaskla yaraladı.

ÖNCE HAKARET EDİP SONRA YARALADI

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda abart egzozlu plakalı motosikletinin plakasını cerrahi maskeyle kapatıp gezmeye çıkan Abdullah G. (26), bu durumu fark eden ve ceza yazmak isteyen trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk'e önce hakaret etmiş sonrada kaskıyla darp etmişti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Zanlı Abdullah G, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak Abdullah G.'nin hem asayiş suç kaydı hem de trafik suç kaydı kabarık çıktı. Asayişten 12 suç kaydı olduğu öğrenilen Abdullah G.'nin, trafikte de daha önce makas atma, abart egzoz, plakayı kapatma, dur ihtarına uymama, sigortasını yaptırmama gibi cezalardan 2 bin 662 lira ceza verildiği öğrenildi.

"CEZAM ÇOK, YAZMA"

Abdullah G, görüntülerde daha önce çok ceza yediğini bu yüzden ceza yazılmaması gerektiğini söyleyerek trafik polisine saldırmıştı. Abullah G.'nin motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi.