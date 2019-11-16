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Trafik polisini otomobilin üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı
6 saat önce
Sürücünün polisi sürüklediği anların güvenlik kamerası görüntüsü İZMİR - İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü, bir anda kaçmaya başlayınca otomobile tutunan trafik polisini metrelerce sürükledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:26 Kaynak: AA
Sürücünün polisi sürüklediği anların güvenlik kamerası görüntüsü İZMİR - İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü, bir anda kaçmaya başlayınca otomobile tutunan trafik polisini metrelerce sürükledi.
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