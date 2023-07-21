Trafik Polisinin Duygusal Konuşması Herkesi Duygulandırdı - Son Dakika
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Trafik Polisinin Duygusal Konuşması Herkesi Duygulandırdı

21.07.2023 21:28

Bir trafik polisinin trafikte durdurduğu motorlu gence yapmış olduğu konuşma izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye'de yaşanan motosiklet kazalarında her gün can kayıpları yaşanırken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda trafik polisinin durdurduğu bir gence yaptığı duygusal konuşma izleyenleri duygulandırdı. Polis, gence ölürse annesine, babasına ne diyeceklerini sordu ve trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

"ÖLÜRSEN ANNENE, BABANA NE DİYECEĞİZ"

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan videoda trafik polisi şunları söyledi: "Yaşın kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. İçimden geçeni sana söyleyeyim mi? Böyle iki tane sağlı sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Neden? Çünkü ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz? Ben de motoru seviyorum.

Herkes ceza yazmasını bekledi ama trafik polisinin gence yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı

"BU NE İŞE YARIYOR BİLİYOR MUSUN? CESEDİN BOZULMASIN DİYE"

Anladım; iyisin, yakışıklısın, karizmatiksin. Motorun havalı, sen havalısın. Ama ölürsen ne yapacağız? (Mont) Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Anlatmak istediğimi anlıyorsundur umarım. Ceza için değil; ailen için, annen, baban, varsa manitan... Ne bileyim yoksa da yap bir tane kendine. Onlar için yaşa abi"

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Motosiklet, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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