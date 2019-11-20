Son Dakika Haberleri: Trafik polisinin getirdiği kamyonetle yangından kurtuldular
Son Dakika Güncel Trafik polisinin getirdiği kamyonetle yangından kurtuldular - Son Dakika

Trafik polisinin getirdiği kamyonetle yangından kurtuldular

6 saat önce

Rusya'da polis, yanan apartmandan insanları kurtarmak için bir kamyoneti durdurarak yanan apartmanın penceresinin altına yanaştırdı.

Trafik polisinin getirdiği kamyonetle yangından kurtuldular, System.String[]

Rusya'da polis, yanan apartmandan insanları kurtarmak için bir kamyoneti durdurarak yanan apartmanın penceresinin altına yanaştırdı. Apartmanın sakinleri kamyonetin üzerine atlayarak yangından kurtuldu.

Yangın, Moskova'nın doğusunda bulunan Şelkovo şehrinde bir binada çıktı. Polis bir devriye sırasında yangını gördü ve yardım etmek için itfaiye ekiplerini beklemedi. Polis, yolda durdurduğu tente kasalı bir kamyoneti apartmanın penceresinin önüne yanaştırdı. Yanan apartmanın sakinleri camdan eşyalarını atmayı başardı ve sonrasında kendileri de kamyonete atldı. Sonrasında da itfaiye ekipleri gelerek, yangına müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin kamyoneti binanın önüne yanaştırması

-Bina sakinlerinin pencereden kamyonetin üzerine atlaması

- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale etmesi


Moskova, İtfaiye, Rusya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:28 Kaynak: DHA
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