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Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak - Son Dakika

Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak

31.07.2021 09:36

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, trafikte denetim için kendisini durduran polislerle tartıştı. Kimliğini polise göstermeyen Aydoğan, polisin "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" sözleri üzerine daha da sinirlendi. "TBMM'nin albümde var al oradan bak" diyen vekil, gaza basıp oradan uzaklaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Trafik kontrolü için kendisini durdurduklarını izah eden polislere sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğuna vurgu yaparak kimliğini çıkarmayacağını söyledi.

"BAKANLARIN KİMLİĞİNE BAKABİLİR MİSİN?"

Görevli memur Aydoğan'a, "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerin ardından sesini daha da yükselterek, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

"TBMM ALBÜMÜNDEN BAK"

Polis memurunun "Bakanları tanıyabilirim" demesine daha da sinirlenen Aydoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak bana da" dedi.

"MİLLETİN VEKİLİSİNİZ, YAPMAYIN BUNU"

CHP'li vekile hatalı davrandığını söyleyen polis memuru, "Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu" dedi. Aydoğan da "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak

Turan Aydoğan, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak - Son Dakika
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