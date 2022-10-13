Trafik polisinin önünde şov yapmaya kalkıştı, sanal devriyeden kaçamadı - Son Dakika
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Trafik polisinin önünde şov yapmaya kalkıştı, sanal devriyeden kaçamadı

13.10.2022 15:48
Trafik polisinin önünde şov yapmaya kalkıştı, sanal devriyeden kaçamadı

İzmir'de trafik polisinin önünde motosikletin önünü kaldırarak şov yapmaya kalkışan ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü, sanal devriye faaliyetleri ile tespit edilerek yakalandı.

İzmir'de trafik polisinin önünde motosikletin önünü kaldırarak şov yapmaya kalkışan ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü, sanal devriye faaliyetleri ile tespit edilerek yakalandı.

İzmir'de bir motosiklet sürücüsünün, motorun ön tekerleğini kaldırarak trafik polisinin önünden geçtiği ve değişik yerlerde aynı tehlikeli hareketi yaparak trafiği tehlikeye soktuğu anların sosyal medyada görülmesi üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen sanal devriye faaliyetleriyle, sürücünün kimliği belirlendi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, motosiklet sürücüsü E.S.'yi (19) yakaladı.

Ehliyetine el konuldu

Polis ekipleri tarafından E.S.'ye, trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürmek ve araç plakasının okunamaması için değişiklik yapmaktan idari para cezası düzenlendi. Sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, E.S., adli işlem uygulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik polisinin önünde şov yapmaya kalkıştı, sanal devriyeden kaçamadı - Son Dakika

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