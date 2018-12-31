Son Dakika Haberleri: Trafik Polisleri Çiğ Köfte Partisiyle Yeni Yılı Kutladı

Trafik Polisleri Çiğ Köfte Partisiyle Yeni Yılı Kutladı

2 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri yılbaşı akşamında çiğ köfte partisi düzenledi.

Trafik Polisleri Çiğ Köfte Partisiyle Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri yılbaşı akşamında çiğ köfte partisi düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen çiğ köfte partisine İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şube müdürleri ve trafik polisleri katıldı. Kısa süren etkinlikte İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, yılbaşı pastasını keserek yeni yılda hayırlı görevler diledi. Çiğ köftelerini yiyen trafik polisleri daha sonra görev yerlerine dağıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:42 Kaynak: İHA

Vedat Yavuz, Emniyet Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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