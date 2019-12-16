Trafik polisleri, esnafı dolandırmaya çalışan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trafik polisleri, esnafı dolandırmaya çalışan şahsı yakaladı - Son Dakika

Trafik polisleri, esnafı dolandırmaya çalışan şahsı yakaladı

6 saat önce

Adıyaman'da, sahte parayla esnafları dolandırmak üzere olan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce, sahte paraları atarak kaçtı.

Trafik polisleri, esnafı dolandırmaya çalışan şahsı yakaladı, System.String[]

Adıyaman'da, sahte parayla esnafları dolandırmak üzere olan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce, sahte paraları atarak kaçtı. Şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kap Camii Mahallesi Tütüncüler Pazarı içerisinde esnaflara sahte paralar vermeye çalışan M.B., isimli şahsın esnafları dolandırmaya çalıştığını fark eden trafik polis memurları şahsın yanına yaklaşarak şahsı yakalamak istedi. Polislerin geldiğini fark eden şahıs, üzerinde bulunan 14 adet sahte 200 TL'leri atarak kaçtı. Şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucunda şahıs yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, sahte paralara ise el konuldu.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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