Trafik polisleri genç kızı son anda kurtardı - Son Dakika
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Trafik polisleri genç kızı son anda kurtardı

06.06.2022 11:14
Trafik polisleri genç kızı son anda kurtardı

Uşak'ta eski arkadaşı tarafından alıkonulduğu tespit edilen genç kız, durumu fark eden trafik polisleri tarafından kurtarıldı.

Uşak'ta eski arkadaşı tarafından alıkonulduğu tespit edilen genç kız, durumu fark eden trafik polisleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Uşak il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.İ. (22), Denizli'den eski arkadaşı olan T.D. ile Uşak'ta buluştu. Belli bir süre sonra ayrılmak isteyen genç kızın gitmesine T.D. izin vermeyerek 20 AGG 492 plakalı otomobilde alıkoydu. Genç kızın arkadaşlarının durumu ekiplere bildirmelerinin ardından trafik polis ekipleri yapılan detaylı çalışmanın ardından, çift ekip olarak Doğan Özkaraman Caddesi üzerinde arabayı ve içindeki şahsı kıskıvrak yakaladı. Ekipleri gören genç kız, polisleri görmesinin ardından güvende olduğunu hissederek arabadan inerken, şüpheli şahıs da trafik polislerince etkisiz hale getirilerek ekiplere teslim edildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Denizli, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik polisleri genç kızı son anda kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik polisleri genç kızı son anda kurtardı - Son Dakika
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