Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı - Son Dakika

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

7 saat önce

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı, System.String[]

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri, Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra yoldan geçen kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı. Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KONYA

Dünya Kadınlar Günü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:17 Kaynak: İHA
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