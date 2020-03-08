Son Dakika › Yerel › Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı - Son Dakika
Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı
6 saat önce
Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı
KONYA - Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri, Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra yoldan geçen kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı. Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı