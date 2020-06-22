Trafik polisleri kazaya gitti, kadın cinayetini önledi - Son Dakika

Trafik polisleri kazaya gitti, kadın cinayetini önledi

İZMİR'in Konak ilçesinde, trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri, kadın arkadaşını tabancayla ateş ederek öldürmeye çalışan şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri, kadın arkadaşını tabancayla ateş ederek öldürmeye çalışan şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay, dün Konak ilçesi Eşrefpaşa'daki pazar yeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, R.K. (39) ile kadın arkadaşı G.T. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., ruhsatsız tabancasını çekip, G.T.'ye ateş etmeye başladı. Trafik kazası nedeniyle bölgede olan trafik polisleri, hemen silah seslerinin geldiği yöne koştu. Polisler, R.K.'yi etkisiz hale getirerek, tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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