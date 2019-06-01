Son Dakika Haberleri: Trafik polisleri sürücüleri, Kaymakam ve Emniyet Müdürü de trafik ekiplerini denetledi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trafik polisleri sürücüleri, Kaymakam ve Emniyet Müdürü de trafik ekiplerini denetledi

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bayram öncesi yapılan trafik denetimine Kaymakam Murat Bulucak da eşlik etti.

Trafik polisleri sürücüleri, Kaymakam ve Emniyet Müdürü de trafik ekiplerini denetledi, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bayram öncesi yapılan trafik denetimine Kaymakam Murat Bulucak da eşlik etti.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrolleri, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak beraberinde Bölge Trafik Amiri Uğur Çelebi ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek tarafından yerinde denetlendi.

Dörtyol ilçesi D-817 Karayolu denetleme mevkisinde yapılan uygulamalara katılan Kaymakam Murat Bulacak, polislere çalışmalarında kolaylık diledi.

Bölge Trafik Amiri Uğur Çelebi, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle, Dörtyol Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından alınan trafik tedbirlerinin Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek tarafından yerinde denetlendiğini kaydederek, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünden personel takviyesi yapıldığını ve bu bayramda trafik ekiplerinin görünürlüğünün daha fazla olacağını kaydetti. Çelebi, "Alınan trafik tedbirleri ile sürücülerin trafik güvenliği konusunda Ülke genelinde güçlü ve yoğun bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
Çelebi, Murat Bulacak, Hatay, Dörtyol, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 10:18:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik polisleri sürücüleri, Kaymakam ve Emniyet Müdürü de trafik ekiplerini denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]