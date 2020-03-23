Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı - Son Dakika
Son Dakika Genel Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı - Son Dakika

Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı

7 saat önce

Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında trafik uygulaması yaptı.

Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında trafik uygulaması yaptı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan yurttaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını bildirmesi üzerine bazı sürücüler ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri kentin belirli noktalarında uygulama yaptı. Uygulamada ekipler vatandaşlara gereksiz dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin belirli noktalarında gerçekleştirilen uygulamada dolmuş, taksi ve otomobillerde ekipler kimlik kontrolü yaparak sürücüleri durdurarak sık sık uyardı.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden Tolga Yılmaz, "Çok yerinde bir uygulama kurallara herkesin riayet etmesini istiyoruz. Halk sağlığı için önemli. Bizde tedbirlere uyuyoruz. Herkesin de uymasını istiyoruz" dedi.

Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı

Milli Egemenlik Caddesi, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:57 Kaynak: İHA

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