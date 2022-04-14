Trafik polisleri yanan aracı söndürdü - Son Dakika
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Trafik polisleri yanan aracı söndürdü

14.04.2022 16:20
Trafik polisleri yanan aracı söndürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan araca müdahale eden trafik polisleri, yangını büyümeden söndürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan araca müdahale eden trafik polisleri, yangını büyümeden söndürdü.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Mersin Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Ç. idaresindeki 33 NBT 15 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından birden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdurarak inerken, trafik polisleri araçlarında bulunan yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Polislerin müdahalesiyle araçta yangın büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN

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Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İsmetpaşa Mahallesi, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik polisleri yanan aracı söndürdü - Son Dakika


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