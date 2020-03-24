Trafik polisleri yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceğe yere götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik polisleri yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceğe yere götürdü - Son Dakika

Trafik polisleri yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceğe yere götürdü

6 saat önce

Düzce'de trafik polisleri, adres soran ve kendilerinden yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceği yere ulaştırdı.

Trafik polisleri yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceğe yere götürdü, System.String[]

Düzce'de trafik polisleri, adres soran ve kendilerinden yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceği yere ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, bir kadın D-100 kara yolu Şerifoğlu köprülü kavşakta görev yapan trafik ekibine adres sordu.

Polisler, kadına gitmek istediği adresi tarif etti. Ağlayarak ulaşım sıkıntısı yaşayacağını söyleyen kadına polis ekibi yardımcı oldu.

Kadını sakinleştirerek güvenli bir şekilde yolun karşısında bulunan ekip aracına götüren trafik polisi, kadının ellerine dezenfektan sıkarak eldiven verdi.

Daha sonra yardım isteyen kadın, ekip aracıyla istediği adrese götürüldü.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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