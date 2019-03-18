Trafik Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi
1 saat önce
Malatya'da trafik polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtılan yeni kıyafetleri giymeye başladı.
Malatya
'da trafik polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM
) tanıtılan yeni kıyafetleri giymeye başladı.
Malatya İl Emniyet Müdür Ömer Urhal
, Malatya- Elazığ
kara yolundaki uygulama noktasında yeni kıyafetleri ile görev yapan trafik polislerini ziyaret etti.
Burada gazetecilere açıklama yapan Urhal, günün koşullarına uygun olarak hazırlanan kıyafetlerin daha modern ve rahat şekilde tasarlandığını söyledi.
Kentte 303 trafik personelinin yeni kıyafetlerle görev yapacağını aktaran Urhal, "Amacımız vatandaşlara sağlıklı şekilde hizmet etmek ve personelimizin motivasyonunu en üst düzeyde sağlamak. 2019 yılının ilk çeyreğini geçen yılın aynı dönemine göre mukayese edildiğinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında azalma görülüyor. Arkadaşlarımız vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına uygulamalarını yoğunlaştırarak devam ediyor." diye konuştu.
Urhal, trafikte yaya öncelikli eylem planının hayata geçirildiğini anımsatarak, bu eylem planının başarılı şekilde sürdürüldüğünü de dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:37 Kaynak: AA
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