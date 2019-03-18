Trafik Polisleri Yeni Üniformalarını Giydi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtımı yapılan trafik polisi üniformalarını bugün giyerek göreve başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtımı yapılan trafik polisi üniformalarını bugün giyerek göreve başladı.



Türkiye genelinde uygulamaya geçen yeni üniformalar görünürlüğü yüksek ve iklim koşullarına uygun bir şekilde tasarlandı. Kıyafetler yazlık ve kışlık olarak tasarlanırken açık renk ve fosfor oranını artırılmış olması da gözden kaçmadı. Yeni üniformalarla araç sürücüleri trafik polislerini daha rahat görmeleri hedefleniyor. Eksi 30 dereceye kadar soğuktan koruyacak şekilde tasarlanan kıyafetler aynı zamanda su geçirmez özelliğe de sahip.



Aynı zamanda kıyafetlerle birlikte trafik polislerine, su itici kumaştan üretilen parka, su geçirmeyen ve nefes alan botlarla birlikte nefes alabilen kumaştan üretilen montlarda verildi.



Trafik polisleri yeni üniformalarıyla göreve başlarken Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy da Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü kapsamında yapılan programlara trafik polislerinin yeni üniformalarıyla katıldı. - ÇANKIRI

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