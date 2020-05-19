Trafik polislerinden 19 Mayıs'a özel videolu kutlama - Son Dakika

Malatya Emniyet Genel Müdürlüğü , sosyal medya hesabından da paylaşılan videoda, polis ve gençlerin görüntüleri yer aldı.

Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 19 Mayıs dolayısıyla Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, mesai başındaki trafik polisleri tarafından seslendirildi.

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