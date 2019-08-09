Son Dakika Haberleri: Trafik polislerinden drone ile denetim
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Trafik polislerinden drone ile denetim

1 saat önce

Adana'da trafik polisleri drone ile denetim yaptı.

Trafik polislerinden drone ile denetim, System.String[]
Adana'da trafik polisleri drone ile denetim yaptı.
Ekipler, Merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, trafik ışıkları ihlallerine karşı drone da kullanılan uygulama gerçekleştirdi.
Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları şoförlere para cezası uyguladı.
Ekiplerin, 13 otomobil sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden ceza kestiği öğrenildi.
Mustafa Kemal Atatürk, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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