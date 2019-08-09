Trafik polislerinden drone ile denetim
1 saat önce
Adana'da trafik polisleri drone ile denetim yaptı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:24 Kaynak: AA
'da trafik polisleri drone ile denetim yaptı.
Ekipler, Merkez Seyhan
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda, trafik ışıkları ihlallerine karşı drone da kullanılan uygulama gerçekleştirdi.
Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları şoförlere para cezası uyguladı.
Ekiplerin, 13 otomobil sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden ceza kestiği öğrenildi.
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