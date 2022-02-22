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Trafik polislerinden öğrencilere eğitim - Son Dakika

Trafik polislerinden öğrencilere eğitim

22.02.2022 12:53
Trafik polislerinden öğrencilere eğitim

Eskişehir'de öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim verildi.

Eskişehir'de öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından bir eğitim kurumundaki öğrencilere 'Temel Trafik Bilgisi, Trafik Güvenliği, Emniyet Kemeri Kullanımı ve Trafikte Saygı' konularında eğitim verildi. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Trafik polislerinden öğrencilere eğitim
Trafik polislerinden öğrencilere eğitim

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik polislerinden öğrencilere eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik polislerinden öğrencilere eğitim - Son Dakika
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