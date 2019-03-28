Son Dakika Haberleri: Trafik Polislerinin Dikkati Olası Kazayı Önledi

Trafik Polislerinin Dikkati Olası Kazayı Önledi

2 saat önce

- Malatya'da olası trafik kazasını önleyen trafik polisinin görüntüleri kameraya yansıdı MALATYA- Malatya'da radar uygulaması yapan trafik polislerinin dikkati olası kazayı önledi.

- Malatya'da olası trafik kazasını önleyen trafik polisinin görüntüleri kameraya yansıdı MALATYA- Malatya'da radar uygulaması yapan trafik polislerinin dikkati olası kazayı önledi.

Radar kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 6 yaşındaki çocuk 3 şeritli yolda akan trafiğe kontrolsüz çıkıyor.

Çocuğu gören otomobil sürücüsü duruyor. Uygulama yapan ekipler ise koşarak, olaya müdahale ediyor ve çocuğu kaldırıma yönlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:02 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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