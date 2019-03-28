Trafik Polislerinin Dikkati Olası Kazayı Önledi
2 saat önce
- Malatya'da olası trafik kazasını önleyen trafik polisinin görüntüleri kameraya yansıdı MALATYA- Malatya'da radar uygulaması yapan trafik polislerinin dikkati olası kazayı önledi.
- Malatya
'da olası trafik kazasını önleyen trafik polisinin görüntüleri kameraya yansıdı MALATYA- Malatya'da radar uygulaması yapan trafik polislerinin dikkati olası kazayı önledi.
Radar kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 6 yaşındaki çocuk 3 şeritli yolda akan trafiğe kontrolsüz çıkıyor.
Çocuğu gören otomobil sürücüsü duruyor. Uygulama yapan ekipler ise koşarak, olaya müdahale ediyor ve çocuğu kaldırıma yönlendiriyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:02 Kaynak: AA
Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı
Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı
Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı