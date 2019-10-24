Trafik polislerinin fotoğrafını çekti, asayiş ekipleri gözaltına aldı

Polisler ile vatandaş arasında komik bir o kadar da garip ceza yazamazsın polemiği

Vatandaş, "Bizde para var Allah'a şükür, ben vereceğim para cezasını" dedi, polis de "sözünü unutma" dedi

DENİZLİ - Denizli'de park yasağı olan yere otomobilini park ettiği için kendisine trafik cezası yazan polislerin bindiği aracın fotoğraflarını çeken şahıs asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Antıntop Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak A. isimli şahıs, otomobilini cadde üzerinde park yasağı tabelası olan yere park etti. Bölgede devriye gezen trafik polisleri ise durumu görünce araca park cezası kesti. Bunun üzerine aracının başına gelen şahıs kendisine ceza yazan trafik polislerinin bindiği otomobilin fotoğraflarını çekmeye başladı. Daha sonra trafik polisleri şahıstan şikayetçi olarak bölgeye asayiş ekibi istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen asayiş ekipleri de Burak A.'yı gözaltına aldı.

Daha sonra Burak A. gibi aracını yasak olan yere park ettiği için ceza kesilen bir başka vatandaş ile trafik polisleri arasında 'ceza yazamazsın' polemiği yaşanmaya başlandı. Trafik polisleri görevlerini yaptıklarını ve yasaya uygun hareket ettiklerini söylese de şahsı ikna etmeyi başaramadı. Şahıs bu defa polise hitaben "Bizde para var Allah'a şükür, olmayana da ben vereceğim para cezasını" deyince, polis memuru da kameraları gösterip "O zaman sözünü unutma" diye yanıt verdi.

Trafik polislerinin hakkında şikayetçi olduğu Burak A.'nın gözaltına alınıp karakola götürülmesinin ardından olay sona erdi.