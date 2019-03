Trafik Polislerinin Yeni Üniformaları Tanıtıldı

Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan trafik polislerinin yeni üniformalarını giyerek, tanıttı.

Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin yeni üniformalarının tanıtımında, İçişleri Bakanlığının koordinasyonu ile "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya güvenliğini öne çıkarıldığını anımsattı.





Trafik kurallarına uyma noktasında yürütülen kararlı çalışmanın bir parçası olarak trafik polislerinin daha fark edilir olmasını sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce yeni üniformalar hazırlandığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:



"Polisimizin amacı hiçbir zaman ceza yazmak değil ama öncelikle yayaların ve sürücülerin trafik güvenliğini tam anlamıyla sağlamaktır. Bunun için de farkındalık oluşturmak gerekir. Kontrol ekiplerimiz, her an her noktada bulunuyorlar. Bununla beraber olası ihlallerin caydırıcılığını sağlamak, ihlalleri engellemektir. Ekiplerimiz, 24 saat görev yapıyorlar. Onların da can güvenliği bizim için önemli. Bu kıyafetler daha fark edilir olmalarını sağlıyor. Hem emniyet güvenliği açısından hem de trafik açısından inşallah katkı sağlayacaktır."



Şentürk, trafik polisi üniformasıyla sürücülere çikolata ikram ederek, kurallara uymalarını istedi.

