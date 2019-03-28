Trafik Radarı Hayat Kurtardı
1 saat önce
Malatya'da aniden yola fırlayan çocuk, radar uygulaması yapan trafik ekiplerinin kamerasına yansıdı.
Malatya
'da aniden yola fırlayan çocuk, radar uygulaması yapan trafik ekiplerinin kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri, çocuğu ezilmekten kurtardı.
Malatya'da çevreyolunda radar uygulaması yapan trafik ekipleri, kamerayı izlerken küçük bir çocuğun yola çıktığını fark etti. Hemen araçtan inen görevli polis memuru, koşarak araçların hızla seyir halindeki yolda çocuğu yoldan aldı.
Annesinin elinden kaçarak yola fırladığı öğrenilen çocuk ailesine teslim edilirken, bu anlar ise radar kamerasına yansıdı. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:58 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti
Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı
Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı