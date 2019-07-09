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Trafik saldırganlarına 20'şer yıl hapis istemi

47 dakika önce

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Trafik saldırganlarına 20'şer yıl hapis istemi, System.String[]
Ekonomi
İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:47 
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