Trafik saldırganlarına 20'şer yıl hapis istemi
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İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:47
Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki Son Dakika! Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor