Son Dakika Haberleri: Trafik Sıkıştı, 8 Milyar Sterlin Kayboldu

Trafik Sıkıştı, 8 Milyar Sterlin Kayboldu

21 dakika önce

İNGİLİZ Skynews'in haberine göre geçen yıl İngiltere'deki yollarda yaşanan trafik sıkışıklığı, ülke ekonomisine 7.9 milyar sterlin kaybettirdi.

Trafik Sıkıştı, 8 Milyar Sterlin Kayboldu, System.String[]
İNGİLİZ Skynews'in haberine göre geçen yıl İngiltere'deki yollarda yaşanan trafik sıkışıklığı, ülke ekonomisine 7.9 milyar sterlin kaybettirdi. Trafiğin en yoğun olduğu başkent Londra'da bunun bir sürücüye maliyeti yılda yaklaşık 1680 sterlin oldu.

Yollardaki yoğunluktan dolayı yavaş ilerleyen trafik, hava kirliliğinin artması, kazaların yaşanması ve zamanında ulaşmayan ürünlerin verimliliğini düşürmesi gibi sonuçlara yol açıyor.

İSTANBUL 4. SIRADA

Londradan sonra İngiltere'nin en yoğun trafiğine sahip kentleri Machester ve Leicester'da da bir sürücü, trafik sıkışıklığından dolayı ortalama 1100 Sterlin kaybetti.

Dünyanın en yoğun trafiğinin bulunduğu kentler listesinde Moskova birinci sırada yer alırken listeyi, Bogota, Mexico City, İstanbul ve Londra izliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:30 

Londra, İngiltere, Sterlin, Güncel
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