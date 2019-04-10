Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı
Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA
) - TÜRKİYE'de daha önce en gözde 'karne hediyesi' olarak çocuklara alınan ya da spor amaçlı kullanılan bisiklet, yapılan yatırımlarla artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Bisiklet sektörü de yapılan yatırımlar ve her kesimden artan ilgi nedeniyle büyük ivme kazandı.
Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi talebinin artması, bisiklet kullanımını günlük yaşamın bir parçası haline getirmeye başladı. Belediyelerin bisiklet yolu yatırımları ve devlet destekleri de pazara ivme kazandırdı. Türkiye
'de bisikletin toplam üretim adedi 1 milyon 700 bin iken, sektörün toplam hacmi 536 milyon lira civarında.
Bu anlamda bisiklet sektörünün her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirten Ümit Bisiklet Pazarlama ve Satış Müdürü Haki Gökçe
, "Ortalama yüzde 15 ila 20 arasında bir büyüme trendine sahip. Biz de şirket olarak 2017 yılı verilerimize göre 85 bin adet bisiklet ihracatı gerçekleştirdik. 2019 yılı hedefimiz 100 bin adet. İhracatımızın büyük çoğunluğunu Avrupa
ülkelerine yapıyoruz. Özellikle dünyada bisiklet konusunda kendisini kanıtlamış Hollanda
'ya yüzde 60 civarında bir ihracatımız var. Bunun dışında Almanya
, Yunanistan
, Slovenya
gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz" dedi.
"Ülkemizde bisiklet çok öncelerden karne hediyesi, daha sonra ise spor amaçlı kullanılmasının yanında özellikle Anadolu'da ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor" diyen Haki Gökçe, şunları söyledi:
"Ülkemizde özellikle sporun yanında bisikleti yaşamımıza entegre edebilmemiz için altyapı faaliyetlerine önem verilmesi, bisiklet yollarının yapılması, halkın bisikleti günlük kullanımının teşvik edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmekte."
KATLANIR BİSİKLET SATIŞLARINDA ARTIŞ
Katlanır bisikletlerin kullanımında Türkiye'de son yıllarda çok büyük bir artış olduğunu kaydeden Haki Gökçe, "Şirket olarak katlanır bisiklet satışlarımız bir önceki seneye göre yüzde 93 artmış durumda. Katlanır bisiklet taşıma kolaylığı, şehir yaşamına entegresinin kolay olmasından dolayı daha çok tercih edilen bir bisiklet türü haline geldi" diye konuştu.
UNIBIKE BİSİKLET FUARI YARIN KAPILARINI AÇIYOR
Yarın kapılarını açarak 14 Nisan'a kadar devam edecek bisikletseverlerin merakla beklediği 2'inci UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı'na da katılacaklarını söyleyen Haki Gökçe, "UNIBIKE fuarı ülkemizde bu yıl ikinci kez yapılıyor. Sektör için önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Şirket olarak fuarı destekliyoruz. Fuarın bisiklet ekonomisini ve bisikletli yaşamı daha ileri taşıyacağına inanıyorum. AB
ÜLKELERİ TÜRKİYE İÇİN POTANSİYEL OLUŞTURUYOR Avrupa Birliği
'nde (AB) ithal edilen bisiklet adedinin 6 milyon 600 bin olduğunu ve Türkiye'nin bunun sadece 180 bin adedini karşıladığını söyleyen Haki Gökçe, "Orada potansiyel olarak alabileceğimiz çok büyük bir pay var. O nedenle pazara daha uygun bisiklet üretimi yapılsa ihracat rakamımız yükselebilir. Burada vergilendirme ve Gümrük Birliği
Anlaşması'nın da katkısı var. Bu anlaşma ile AB ülkelerindeki müşteriler vergi ödemiyorlar. Anlaşma ihracatımızı artırmamızda önemli bir fayda sağlıyor" dedi.
YAPIM AŞAMASI GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte bisiklet sezonu açıldı. Birçok kişi hafta sonu tatilini fırsat bilerek ailesi ve arkadaşlarıyla bisiklet kullanmaya başladı. Bisiklet kullanmayı öğrenmek kadar yapım aşamaları da merak konusu. Son haliyle kullanıcıların karşısına çıkmak için uzun bir yol kat eden bisiklet metalinin kaynak aşamasından, jantlarının yapımına, gövdesinin birleştirilmesinden fren sistemi ayarına, kontrol işleminden paketlenmesine kadar olan zorlu bir süreçten geçiyor. Biz de Demirören Haber Ajansı (DHA) olarak bisikletseverler için bisikletin yapım aşamalarını görüntüledik.
Görüntü Detayı:
Bisikletin yapım aşamaları detayı
Haki Gökçe röp.
(Tür: İstanbul
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