Trafik tabelaları magandaların hedef tahtası oldu - Son Dakika

Trabzon'da yayla yolları üzerinde bulunan tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Kimliği belirsiz magandalar tarafından açılan ateş sonucu hasar gördüğü için yenisi ile değiştirilen yol tabelaları yine aynı akıbete uğramaktan kurtulamazken, milli servete verilen zarar duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Sis Dağı Yaylası yolu üzerinde bulunan trafik levhalarında açılan ateş sonucu kurşun delikleri oluşurken, yöre halkı duruma tepki gösteriyor.

-İHA-