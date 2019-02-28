Son Dakika Haberleri: Trafik Tartışmasında Kurşundan Mucize Kurtuluş

Trafik Tartışmasında Kurşundan Mucize Kurtuluş

1 saat önce

ESENYURT'ta ters yönden gelen sürücü kendisine uyarı amaçlı korna çalan sürücünün minibüsüne silahla ateş etti.

Trafik Tartışmasında Kurşundan Mucize Kurtuluş, System.String[]
ESENYURT'ta ters yönden gelen sürücü kendisine uyarı amaçlı korna çalan sürücünün minibüsüne silahla ateş etti. Arka kapıdan giren mermi kabin bölmesini de delerek sürücü koltuğunun başlığına saplanıp kaldı. Sürücünün santim farkla hayatta kaldığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Kısa minibüsüyle Halkalı'dan bir hastaneden dönüyordu. Cadde üzerinde ilerlediği sırada ters yönden gelen bir otomobil çıktı. Otomobile çarpmamak için frene basan Kısa, uyarı amaçlı da korna çaldı.

KORNAYA ÖFKELENDİ SİLAHINA SARILDI

Korna çalınmasına öfkelenen otomobil sürücüsü beraberindeki arkadaşıyla araçtan inerek minibüse doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada kısa süreli duraklayan minibüs sürücüsü Ahmet Kısa, yoluna devam etti. Diğer sürücü ise belinden çıkardığı silahla Kısa'nın kullandığı minibüsün arkasından bir el ateş etti.

KOLTUK BAŞLIĞI HAYATINI KURTARDI

Mermi ilk olarak minibüsün arka kapısından girdi ardından kabin bölmesini de delerek koltuk başlığına saplanıp kaldı. Santim farkıyla merminin kafasına isabet etmesinden kurtulan minibüs sürücüsü Kısa, bir süre daha ilerledikten sonra durdu. Kapıyı açmasıyla mermi çekirdeğinin yere düştüğünü gören sürücü durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüste ve olayı yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Yaşadığı olayı anlatan Kısa, " Hastaneden geliyordum. Aracın biri ters yönden geldi uyarı amaçlı korna çaldım. Kafa kafaya çarpışıyorduk. Bunlar araçtan 3-4 kişi indiler. 'Bekle bekle' diyerek direk ateş ettiler. Aramızda bir tartışmada olmadı. Kim olduklarını bilmiyorum. Sağ taraftan girdi mermi başlıktan çıktı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:58 Kaynak: DHA

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