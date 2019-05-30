Trafik'te bayram öncesi drone destekli denetimler arttı
1 saat önce
Karabük'te şehir içi ve bölge trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için Drone destekli denetimlerini arttırdı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:03 Kaynak: İHA
'te şehir içi ve bölge trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı
öncesinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için Drone destekli denetimlerini arttırdı. Belirli aralıklarla gün boyu süren denetimlerde Drone ile kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücülere ceza yaptı. Denetimler kapsamında 20 sürücüye toplam 3 bin 200 TL para cezası kesildi.
Ekipler, Bulak ve Balıklarkayası kavşakları ile bölge trafik müdürlüğü önünde drone destekli trafik denetimi yaparken, denetimlerin bayram haftası süresince devam edeceği ifade edildi. - KARABÜK
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