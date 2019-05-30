Son Dakika Haberleri: Trafik'te bayram öncesi drone destekli denetimler arttı
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Trafik'te bayram öncesi drone destekli denetimler arttı

1 saat önce

Karabük'te şehir içi ve bölge trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için Drone destekli denetimlerini arttırdı.

Trafik'te bayram öncesi drone destekli denetimler arttı, System.String[]
Karabük'te şehir içi ve bölge trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için Drone destekli denetimlerini arttırdı. Belirli aralıklarla gün boyu süren denetimlerde Drone ile kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücülere ceza yaptı. Denetimler kapsamında 20 sürücüye toplam 3 bin 200 TL para cezası kesildi.

Ekipler, Bulak ve Balıklarkayası kavşakları ile bölge trafik müdürlüğü önünde drone destekli trafik denetimi yaparken, denetimlerin bayram haftası süresince devam edeceği ifade edildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:03 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Karabük, 3. Sayfa
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