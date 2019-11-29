Trafik terörüne karşı öğrenci-hoca işbirliği: Öğrencisinin avukatlığını yaptı

İstanbul'da öğrenim gören 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem U, Şişli Esentepe'de bulunan üniversite kampüsünün çıkışında yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.10 Mayıs'ta yaşanan kazanın ardından geçen 6 ay içinde sağlığına kısmen kavuşabilen İrem U, olayla ilgili olarak açılan davanın 2. duruşmasına katıldı. İrem U'nun avukatlığını ise okuldan hocası Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hasan Sınar üstlendi.

"2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Duruşmada, gerçekleşen kazayı ve sonrasında yaşadıklarını anlatan İrem U, aldığı ağır darbe sonucunda tam 2 ay yoğun bakımda yattığını, vücudunda çok sayıda kemiğin kırıldığını, halen tam olarak konuşamadığını, sağ kolunu kullanamadığını ve yürüyemediğini belirtti. Yargıya güveninin tam olduğunu ifade eden İrem U, kazadan hemen sonra kaçmaya çalışan, görevli polislerin üzerine aracını sürdüğü görüntülerle tespit edilen failin benzer başka olaylara da sebebiyet vermemesi için hak ettiği cezayı alması istediğini söyledi. Duruşmada kendisini savunan hocası Doç.Dr. Hasan Sınar'a teşekkür eden İrem U, "Beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım ve hocama destek verdikleri ve yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HAKSIZLIĞA KARŞI BİR DAYANIŞMA SERGİLİYORUZ"

Yapılan duruşmada İrem U'nun avukatı olarak hazır bulunan üniversiteden ceza hukuku hocası Doç. Dr. Hasan Sınar da en büyük sevinçlerinin İrem'in yeniden yanlarında olması ve onu ayakta görmek olduğunu söyledi.

Dava sürecine dair bilgiler paylaşan Doç.Dr. Sınar, "İrem'in hakkını en iyi bir biçimde savunabilmek için üzerimize düşen sorumluluk ne ise onu en doğru şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Biz failin işlemiş olduğu bu vahim haksızlığın ağırlığı ile orantılı bir biçimde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz ve bu yargılamanın sonunda da hakettiği cezayı alacağına olan inancımız tam.Adaletin sağlanabilmesi için elimizden gelen çabayı şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle göstereceğiz" diye konuştu.

Sınıf arkadaşlarının yanı sıra fakülteden onu tanıyan ya da tanımayan çok sayıda öğrencinin de İrem'e destek olmak için duruşmayı izlediklerini belirten Doç.Dr.Sınar, "Öğrencilerimizin haksızlığa karşı hep birlikte göstermiş olduğu bu reaksiyonu, bu dayanışma duygusunu fevkalade önemli ve değerli buluyoruz. 2 Nisan'da yapılacak gelecek duruşmada ve ardından da dava sonuçlanıncaya dek öğrencilerimle birlikte adaletin yerini bulması için İrem'e destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.