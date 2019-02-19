Trafik Uyarı ve Yön Tabelaları Kara Gömüldü

- Kara gömülen trafik uyarı ve yön tabelaları Yoldan geçen araçlar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışından dolayı Bitlis-Tatvan kara yolundaki trafik uyarı ve yön tabelaları kara gömüldü.

- Kara gömülen trafik uyarı ve yön tabelaları

Yoldan geçen araçlar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışından dolayı Bitlis-Tatvan kara yolundaki trafik uyarı ve yön tabelaları kara gömüldü.

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