Son Dakika Haberleri: Trafik uygulaması
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Trafik uygulaması

47 dakika önce

Adana'da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Adana'da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.
"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında, kentin çeşitli yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Erdal Cılasın'ın koordinesinde yapılan uygulamaya, 44 trafik ekibi ve 98 personel katıldı.
Atatürk Caddesi'nde, ışık ihlali yapan sürücülere ve yayalara yol vermeyenlere trafik cezası uygulandı.
Ayrıca, araç içinde cep telefonuyla konuşan sürücüler, kaldırımda motosiklet kullananlar, bisikletle kırmızı ışıkta geçen vatandaşlara da ceza kesildi.
Öte yandan, trafik polisleri, yayalara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.
Trafik uygulaması
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Atatürk Caddesi, Mustafa Erdal, Adana, Güncel
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