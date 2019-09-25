Son Dakika Haberleri: Trafik uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı

13 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik uygulaması sırasında durdurulan minibüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Trafik uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik uygulaması sırasında durdurulan minibüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi girişinde yol kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.

Minibüs sürücüsü polisin dur ihtarına rağmen aracıyla uzaklaşmak istedi. Bir süre sonra durdurulan araçta 8'i Filistin, 3'ü Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu şoför M.B. (26), işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim: Dış müdahale olursa askıya alırız
Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 22:48:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]