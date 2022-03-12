Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi - Son Dakika
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Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi

12.03.2022 11:15
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde gerçekleştirilen trafik uygulamasında toplam 549 araç trafikten menedilirken, 14 sürücü belgesi geri alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde gerçekleştirilen trafik uygulamasında toplam 549 araç trafikten menedilirken, 14 sürücü belgesi geri alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan planlama doğrultusunda; okul çevreleri ve servis araçları, motosiklet ile diğer araç sürücüleri ile vale hizmeti sunan işletmelere yönelik trafik uygulaması yapıldı. 20 bin 112 personelin katıldığı 99 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulama, 4 bin 496 noktada gerçekleşti. Trafik uygulamasında 6 bin 947 taksi, 8 bin 990 servis aracı, 6 bin 684 motosiklet ve 57 bin 173 diğer araçlar olmak üzere toplam 79 bin 794 araç kontrol edildi. Uygulamada 243 taksi, 111 servis aracı, 431 motosiklet ve 2 bin 678 diğer araçlar olmak üzere toplam 3 bin 463 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 17 taksi, 28 servis aracı, 72 motosiklet ve 432 diğer araçlardan olmak üzere toplam 549 araç trafikten menedilirken, 14 sürücü belgesi geri alındı.

VALE HİZMETİ SUNAN İŞLETMELER DENETLENDİ

Vale hizmeti sunan işletmeler ve vale personeline yönelik denetimlerde ise 397 işletme ile 309 vale personeli kontrol edildi. Vale hizmetini iş yeri çalışma ruhsatına işletmemek, vale hizmeti veren personel ile hizmet sözleşmesi yapmamak, kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanı içerisinde hizmet vermemek, vale hizmeti esnasında araç teslim fişi vermemek, vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını gösteren uyarı levhasını bulundurmamak, vale-garaj sigortası yaptırmamak, vale hizmet bedelini sürücülerin görebileceği şekilde tabelada belirtmemek, vale hizmetini en fazla 3 kilometre yarıçap içerisinde karşılamamak gibi 'İş Yerlerinin Araç Park Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğe' aykırı hareket eden 120 işletmeye tutanak tutulurken, 23 işletme ile 30 valeye cezai işlem uygulandı.


Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi
YORUMLAR
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Çaldıkları otomobili oto tamircisine satmışlar Çaldıkları otomobili oto tamircisine satmışlar Elkatmış cinayetinde tek şüpheli de tahliye edildi Elkatmış cinayetinde tek şüpheli de tahliye edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi - Son Dakika


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