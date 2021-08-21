Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı - Son Dakika

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı uygulamada bir kişi 2 silahla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri Spor Sokak üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Silahlara polis ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE