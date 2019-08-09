Son Dakika Haberleri: Trafik uygulamasında vatandaşlara bayram şekeri
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Trafik uygulamasında vatandaşlara bayram şekeri

1 saat önce

Düzce'de emniyet ve jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Trafik uygulamasında vatandaşlara bayram şekeri, System.String[]
Düzce'de emniyet ve jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Çilimli mevkisinde oluşturulan noktada uygulama yaptı.
Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, kolonya ve şeker ikram ederek vatandaşların bayramını kutladı.
Yolcu Gökçen Şahin, 2 bin 800 kilometrelik Hollanda yolculuğu boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını ve uygulamadan memnun kaldığını söyledi.
Türkiye'de güzel bir uygulamaya denk geldiklerini anlatan Şahin, "Kontrole takıldık ama Allah razı olsun jandarma ve polisler bize kolonya, şeker tutuyor. Hoş karşıladık. Diğer ülkelerde böyle şeyler hiç olmaz. Hayatta ikram vermezler, yolun kenarına çekerler, bagajları boşaltırlar. Sonrasında sen toparlayıp arabana koyacaksın, canımız memleketimizde böyle şeyler olması çok güzel." diye konuştu.
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:04 Kaynak: AA
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