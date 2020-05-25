Trafik uygulamasında vatandaşlara kolonya ikramı - Son Dakika

Trafik uygulamasında vatandaşlara kolonya ikramı
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetlemelerde önce vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, sonra kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetlemelerde önce vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, sonra kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimleri, Ramazan Bayramı'nın 2'inci ve sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde devam ediyor. Yasak kapsamında yapılan denetim noktalarından biri de TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlıca gişelerinin çıkışıydı. Ekipler denetimde önce sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti, sonra kolonya ikram ederek bayramını kutladı. Vatandaşlar da uygulama noktasında ikramda bulunan ekiplerin bu ince davranışından memnun olduklarını söyledi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:43 Kaynak: DHA
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