Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı

6 saat önce

Uygulamadan görüntüler Kadıköy sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan polis ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.

Uygulamadan görüntüler Kadıköy sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan polis ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.

Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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