Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
6 saat önce
Uygulamadan görüntüler Kadıköy sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan polis ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Uygulamadan görüntüler Kadıköy sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan polis ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.
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