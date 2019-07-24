Son Dakika Haberleri: Trafik yarışmasında dereceye girdiler bisiklet kazandılar
Son Dakika Güncel Haber

Trafik yarışmasında dereceye girdiler bisiklet kazandılar

1 saat önce

Adana'da 'Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Adana'dan dereceye giren miniklere bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

Trafik yarışmasında dereceye girdiler bisiklet kazandılar, System.String[]
Adana'da 'Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Adana'dan dereceye giren miniklere bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, çocukların ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla başlatılan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında yarışma başlatıldı. Ebeveynlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını değerlendiren çocuklar, karne oluşturdu. Katılımcılar doldurdukları karnelerin fotoğraflarını 'trafikkarnem' ibaresiyle sosyal medyada paylaştı. 20 Haziran 2019 tarihinde en çok beğeni alan 100 paylaşım sahibi bisiklet kazanmaya hak kazandı.

Proje kapsamında Adana'da bisiklet almaya hak kazanan Göktürk Gedik ile Zeynep Elipe isimli çocuklara ödüllerini Adana Valisi Mahmut Demirtaş verdi. Ebeveynler ve çocuklarını tebrik eden Vali Demirtaş, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ADANA
Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı Trump'ın aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı Adana'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen metil alkol operasyonunda 3 ton etil alkol ele geçirildi Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:22:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik yarışmasında dereceye girdiler bisiklet kazandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]