Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde araç yoğunluğu olduğunu gören bir vatandaş, cebindeki düdüğü çıkararak sürücülere trafik polisi gibi yol gösterdi.

Darıca ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik lambasının da olmadığı cadde üzerinden geçen Suriye uyruklu 53 yaşındaki şahıs, cebindeki düdüğü çıkararak trafik polisliğine soyundu. Polis gibi düdük çalarak araçlara yön gösteren adam, trafik kurallarına uygun bir şekilde bazı araçları durdurarak, diğer araçların geçmesine yardım etti. Araç sürücüleri de karşılarında trafik polisi varmış gibi talimatları yerine getirdi. Duyarlı şahsın davranışı sayesinde trafik kısa sürede normale dönerken, o anlar bir vatandaş tarafından amatör kamera ile görüntülendi. - KOCAELİ