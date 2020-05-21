Trafik yoğunluğu - Son Dakika

E5 Cevizlibağ otoyolunda trafik yoğunluğundan detaylar İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, trafiğe çıkan araç sayısında artış gözlendi.
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22.05.2020 00:21:04. #1.13#